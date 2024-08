“Sorteio infernal”: PSG dá azar na Champions League e vira alvo de zoação

O PSG escapou do atual campeão Real Madrid, mas vai ter que enfrentar os dois times mais bem ranqueados do pote 1: Manchester City, campeão da Liga dos Campeões em 2022/23, e Bayern de Munique, semifinalista na edição passada. Também medirá forças com o Atlético de Madrid, segundo melhor no pote 2, e o Arsenal, vice-campeão inglês nas duas últimas temporadas. Pela frente ainda terá o PSV, atual campeão holandês; Stuttgart e Girona, respectivamente, segundo e terceiro colocados na última Bundesliga e La Liga; e o RB Salzburg, da Áustria.