Super Mario tem belo jogo grátis escondido no PC; Veja como jogar

Super Mario é uma das propriedades mais influentes e importantes da história dos videogames — e dificilmente a Nintendo lançaria um jogo do seu personagem mais famoso em outra plataforma de forma oficial. Bom, enquanto isso não vira realidade, a comunidade de fãs faz acontecer nos bastidores.

O desenvolvedor independente do canal Starshi, autointitulado fã do Mario, disponibilizou gratuitamente uma pequena demonstração de Super Mario and the Rainbow Stars, um projeto que visa trazer as características únicas das séries Paper Mario e Mario & Luigi para um divertido jogo de plataformas 2D.

Confira o trailer:

Conheça o projeto Super Mario and the Rainbow Stars

Super Mario and the Rainbow Stars é um projeto que visa trazer as características únicas de dois clássicos da franquia, reimaginados como game de plataformas 2D. A versão disponível para download atualmente é apenas uma pequena demonstração do que vem por aí — mas já conta com cerca de duas a quatro horas de gameplay.

No jogo completo, os jogadores deverão lutar contra os planos malignos de Starnox, assim como explorar sete capítulos diferentes, encontrar novos parceiros e desbravar “mundos únicos”.

Demo de Super Mario and the Rainbow Stars está disponível gratuitamente no PC.Fonte: Starshi

Super Mario and the Rainbow Stars traz novos movimentos, cutscenes, mapa do mundo 3D e toneladas de powerups. Além disso, o game vem com um novo sistema de vida, recursos de parceiros, músicas originais e muito mais.

A demo já parece polida e com um gameplay bem divertido. Portanto, se você é fã do Mario, definitivamente deveria dar uma chance ao projeto independente — pelo menos enquanto a Nintendo não o tira do ar.

Bom, vale lembrar que a Nintendo é extremamente rigorosa quanto às suas propriedades — e dificilmente deixa algo passar. Porém, Starshi já parece estar preparado para qualquer eventualidade envolvendo DMCA: “a Nintendo só derruba fangames que dão lucro ou são remakes de jogos existentes. Além disso, o SMBX existe há muitos anos e nunca foi derrubado”.

Como jogar Super Mario and the Rainbow Stars de graça?

Quer saber como jogar a demo de Super Mario and the Rainbow Stars totalmente de graça? Então confira abaixo o pequeno guia: