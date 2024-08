Talento do futebol acreano de apenas 9 anos será avaliado pelo Flamengo, conheça Lukinhas

Lukinhas Souza, de 9 anos, viaja neste domingo (25) para o Rio de Janeiro, onde será avaliado por uma semana no Flamengo. O clube carioca garantiu as passagens e a hospedagem.

“O Lukinhas, apesar da idade, é um garoto muito focado nos trabalhos. Se ele (Lukinhas) produzir da mesma maneira dos treinamentos na escolinha certamente o Flamengo fará uma proposta”, comentou o técnico da Escolinha Rei Artur, Paulo Roberto Oliveira, ao Alto Acre.

Lukinhas começou a treinar na Escolinha do Rei Artur aos 6 anos e, desde então, é considerado uma promessa do futebol acreano.

“Surgiu a possibilidade da avaliação no Flamengo e estamos bem confiantes. Essa foi uma situação porque o Flamengo vai bancar todas as despesas para avaliação”, confirma David Souza, pai do Lukinhas.