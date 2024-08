Temendo guerra de facções, PM faz patrulha e encontra armas escondidas em buraco

Duas armas de fogo foram apreendidas durante uma incursão policial na noite desta segunda-feira (27), às margens do Rio Acre, na rua Beira Rio, no bairro Cidade Nova, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações de policiais militares do 2° Batalhão, eles estavam realizando um patrulhamento preventivo na região devido à informação de que membros de uma facção criminosa haviam “rasgado a camisa” e entrado para outra organização criminosa. O que é de praxe, nesses casos, é que os “antigos parceiros” tentem matar os ex-aliados, promovendo assim uma guerra interna no próprio bairro.

De posse dessas informações, a PM intensificou o patrulhamento no bairro Cidade Nova. Na rua Beira Rio, a guarnição avistou dois indivíduos em atitude suspeita. Ao perceberem a aproximação da viatura, os dois homens começaram a correr em direção às margens do Rio Acre.

Durante a perseguição a pé, os militares avistaram, dentro de um buraco embaixo de uma árvore, coberto com folhas, duas armas de fogo: uma pistola com 9 munições intactas e um revólver calibre 38, com 6 munições intactas. Após a apreensão das armas, os suspeitos fugiram pelo Rio Acre.

As armas foram recolhidas pela Guarnição do Tático do 2° Batalhão e entregues na Delegacia de Flagrantes (Defla) para que fossem tomadas as medidas cabíveis.

