Bocalom tem agenda cheia no sábado com diversas atividades e eventos em Rio Branco

O atual prefeito de Rio Branco e candidato à reeleição, Tião Bocalom (PL), programou um sábado (24) repleto de atividades para movimentar sua campanha. A agenda do dia inclui uma série de eventos que vão desde adesivaços e torneios até lançamentos de candidaturas e eventos beneficentes.

A programação começa cedo, às 07:40, com um adesivaço ao lado do vereador Raimundor Raimundo Castro na Feirinha do Manoel Julião, localizada na Travessa Conquista. Este evento tem como objetivo promover a visibilidade dos candidatos e engajar eleitores nas ruas da cidade.

Tião Bocalom (PL)/Foto: AscomÀs 08:30, Bocalom participará dos torneios sub-17 e sub-11 na Arena Recriança, situada na Rua Azeitona, no bairro Morada do Sol. A presença do prefeito e de Samir Bestene, seu vice, visa reforçar o apoio à comunidade esportiva local e demonstrar o compromisso com a juventude.

A agenda prossegue às 15:30 com o lançamento da candidatura a vereadora de Marília Santos no Clube dos Oficiais, localizado na Via Verde. O evento marcará o início oficial da campanha de Marília Santos e fortalecerá a rede de apoio ao atual prefeito.

Às 16:00, Bocalom participará do lançamento da candidatura e de uma caminhada com Sheila Andrade no bairro Adalberto Aragão, especificamente no Sítio Novo. Este evento tem o objetivo de consolidar a presença da campanha em áreas-chave da cidade.

A partir das 16:30, o candidato se juntará ao bandeiraço da candidata a vereadora Degmar Kinpara, que ocorrerá no Lago do Amor, na Rodovia BR-364. Este evento busca mobilizar eleitores e mostrar a força da equipe de campanha.

Às 17:00, será realizado um evento beneficente promovido pela Maçonaria na Chácara Modelo, localizada na Estrada do Amapá. Este evento visa arrecadar fundos para causas sociais e fortalecer a conexão com a comunidade local.

A agenda do dia se encerra com a inauguração do comitê do candidato a vereador Jamyl Asfury, marcada para as 18:00 em Belo Jardim II. Em seguida, às 19:30, Bocalom participará de uma reunião com amigos de Joaquim do Calafate em um evento fechado para fortalecer alianças políticas.

Tião Bocalom, que busca a reeleição para continuar seu trabalho na Prefeitura de Rio Branco, mantém um ritmo intenso de campanha, visando engajar diversos segmentos da população e reforçar seu compromisso com a cidade.