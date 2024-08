TJAC é reconhecido nacionalmente como um dos tribunais mais transparentes

A divulgação regular e acessível de informações pelo Tribunal de Justiça do Acre (TJAC) para cidadãs e cidadãos o classificou entre os tribunais estaduais com melhores indicadores de transparência. O TJAC foi alcançou 100% no índice. O resultado faz parte do Ranking da Transparência 2024 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), divulgado nesta quarta-feira, 21, durante a 2ª Reunião Preparatória, que acontece em Brasília, para o 18º Encontro Nacional do Poder Judiciário, que será realizado em dezembro de 2024, no Mato Grosso do Sul.

O Ranking da Transparência, instituído pela Resolução CNJ n. 260/2018, é realizado anualmente e busca valorizar os tribunais e os conselhos que mais se destacam no fornecimento de informação de forma clara e organizada. Nesse caso, o TJAC respondeu a todos os itens sob avaliação, distribuídos em dez temas compostos por 86 perguntas, como por exemplo, se os órgãos publicam os resultados do Planejamento Estratégico Institucional; os atos normativos; os dados gerais para o acompanhamento de programas, ações e projetos entre outros pontos.

“Recebemos esse resultado com muita alegria e sensação de dever cumprido. O resultado é fruto do trabalho conjunto e do empenho diário de cada um. Nossa equipe do TJAC se empenha diariamente para garantir a todos os usuários da justiça informações claras e atualizadas garantindo que a população sinta que o Poder Judiciário do Acre atua de forma honesta e responsável”, disse a presidente do TJAC, desembargadora Regina Ferrari destacando que a gestão continuará a trilhar esse caminho, sempre com a mesma determinação e transparência.

A desembargadora-presidente do TJAC; o corregedor-geral da Justiça, desembargador Samoel Evangelista e a juíza-auxiliar da Presidência, Zenice Mota são os representantes do Poder Judiciário do Acre no evento. Na foto abaixo estão ao lado do conselheiro Jose Edivaldo Rocha Rotondano.

O corregedor-geral da Justiça, desembargador Samoel Evangelista ressaltou que a transparência é um pilar da democracia, garantindo que o poder público atue de maneira aberta.

“Este reconhecimento é um reflexo do nosso compromisso com a integridade e a prestação de contas aos cidadãos. A transparência não é apenas uma meta, mas uma forma de fortalecer a confiança com a sociedade e promover uma gestão eficiente e ética. Parabenizo a todos pelo esforço e dedicação”, ressaltou o corregedor.