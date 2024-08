Ulysses recebe projetos do Tribunal de Justiça do Acre e destinará emendas para implementá-los

Ampliar implantar novas ações destinadas à melhor prestação do Tribunal de Justiça do Acre aos rincões de difícil acesso do Estado. Com essa finalidade, o deputado Coronel Ulysses (União–AC) recebeu em audiência na quarta-feira (14) o desembargador Laudivon de Oliveira Nogueira e Giodarne de Souza Dourado, juiz auxiliar da presidência da corte acreana.

Durante o encontro, Laudivon Nogueira e Dourado apresentaram a Ulysses uma carteira de projetos prioritários da Justiça acreana a serem implementados a partir do próximo ano. Vice-presidente e corregedor do Tribunal Regional Eleitoral (TRE), Laudivon deverá ser o presidente do TJAC a partir de 2025.

“Vamos avaliar todos os projetos e, assim, direcionar algumas emendas para contribuir com o Tribunal de Justiça do Acre no sentido de ampliar a prestação jurisdicional aos acreanos, principalmente no interior”, disse Ulysses. O desembargador Laudivon Nogueira agradeceu a acolhida de Ulysses, em seu gabinete, e destacou o trabalho do deputado em favor da segurança pública do Acre e do Brasil.

“A preocupação e atuação de [Coronel] Ulysses com a segurança pública converge com os interesses do Poder Judiciário acreano que, apesar das limitações financeiras, está empenhado em melhorar cada vez mais a prestação jurisdicional”, ressaltou Laudivon. Ainda, segundo o desembargador, Ulysses tem sido um grande parceiro do Judiciário e tem colocado seu mandato para atender às demandas apresentadas.

Ao final do encontro, Ulysses assegurou ao desembargador Laudivon Nogueira e demais integrantes de sua equipe que, além de estar à disposição em Brasília e no Acre, “vamos trabalhar para, por meio de nossas emendas, ajudar o Tribunal de Justiça a implementar projetos importantes destinados a beneficiar os acreanos”.