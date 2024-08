União Brasil e PT confirmam aliança e anunciam chapa Cadmiel e Francimar em Feijó

A chapa composta pelo bolsonarista Cadmiel Bonfim, como candidato a prefeito – do União Brasil – e do lulista Francimar Fernandes – como candidato a vice – do PT, foi oficializada nesta segunda-feira (5). Os dois disputam juntos a Prefeitura de Feijó.

Cadmiel Bonfim é ex-deputado estadual e deixou o PSDB após não conseguir se reeleger em 2022. Já Francimar Fernandes sempre foi um dos políticos mais tradicionais do PT no Acre e é ex-prefeito do município.

Assim como aconteceu em outros municípios do interior, em Feijó, esquerda e direita se uniram para disputar as eleições.

No palanque de Cadmiel e Francimar, por exemplo, estavam presentes lideranças dos dois espectros políticos no Acre. Foi possível ver juntos o petista Cesário Braga, atual superintendente do Ministério do Desenvolvimento Agrário (MDA) no Acre, o presidente da Assembleia de Deus de Feijó, pastor Rogélio Luiz; Fábio Rueda, dirigente do União Brasil e secretário de Relações Federativas do governo Gladson e Gemil Junior, suplente do senador Alan Rick.

União Brasil e PT estão juntos também a nível nacional. O partido de direita é uma das siglas com o maior número de ministros no Governo Lula, apesar de ter feito campanha para o ex-presidente Jair Bolsonaro nas eleições de 2022.

Veja o vídeo da convenção em Feijó: