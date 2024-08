Urgente: princípio de rebelião é registrado em presídio no interior do Acre e PM foi acionada; VÍDEO

Um princípio de rebelião foi registrado na tarde desta terça-feira (13), no Presídio Manoel Neri, no município de Cruzeiro do Sul. Segundo informações, além dos policiais penais, a Polícia Militar e ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas. A informação foi divulgada pelo site ac24horas.

A reportagem do ContilNet entrou em contato com a assessoria do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen-AC) que explicou que ainda está tentando confirmar a situação.

O governo do estado, por meio do Iapen, divulgou uma nota oficial na tarde desta terça-feira (13), informando que o princípio de rebelião no Presídio Manoel Neri, em Cruzeiro do Sul, foi controlado pelas forças de segurança.

A rebelião envolveu detentos dos pavilhões 7 e 8, não resultou em fugas, mas alguns detentos sofreram ferimentos leves e foram atendidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Na última semana, as visitas chegaram a ser suspensas depois de uma tentativa de fuga.

Nota pública sobre princípio de motim no presídio de Cruzeiro do Sul

O governo do Estado do Acre, por meio do Instituto de Administração Penitenciária (Iapen), informa que na tarde desta terça-feira, 13, detentos pertencentes ao pavilhão 7 da Unidade Penitenciária Manoel Neri da Silva, em Cruzeiro do Sul, iniciaram um motim que se estendeu ao pavilhão 8.

A ação foi controlada pelas forças de segurança, não havendo fugas. Alguns detentos tiveram ferimentos leves e foram devidamente atendidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Marcos Frank Costa

Presidente do Instituto de Administração Penitenciária do Acre

Veja o vídeo: