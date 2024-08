A partida entre Vasco e Athletico-PR, nesta segunda-feira (26/8), vai fechar a 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. As duas equipes se enfrentam em São Januário, às 21h. Além de marcar um duelo de equipes com desempenhos semelhantes na competição, o Gigante da Colina e o Furacão também serão adversários nas quartas de final da Copa do Brasil.

Na tabela do campeonato, Vasco e Athletico-PR estão vivendo situações semelhantes. Enquanto a equipe carioca está na 10ª posição com 28 pontos, o time paranaense é o 9º na classificação com apenas um ponto a mais. São oito vitórias para cada uma das equipes, mas o cruzmaltino soma mais derrotas, 10 ao todo, enquanto o Furacão foi superado em oito oportunidades.

O Vasco pode contar com um retorno importante para o compromisso. O centro-avante Vegetti, que foi poupado do empate em 2 x 2 com o Criciúma, voltou a treinar com o elenco vascaíno e é esperança de gols para a equipe, já que é o artilheiro do Vasco na competição com sete gols.

Após uma classificação complicada na Sul-Americana, o Athletico-PR volta suas atenções para o Brasileirão. Depois da derrota para o Juventude na última rodada por 2 x 1, o Furacão tenta se reencontrar com as vitórias, já que acumula três jogos sem vencer, com duas derrotas e um empate.

Os dois times foram sorteados e se enfrentarão nas quartas da Copa do Brasil. O primeiro confronto entre as equipes será no dia 29 de agosto, em São Januário, e a partida da volta será dia 11 de setembro, na Ligga Arena.