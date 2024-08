Veja a declaração de Maiara que revoltou o irmão de Marília Mendonça

A terça-feira (6/8) começou quente nas redes sociais após João Gustavo, irmão de Marília Mendonça, soltar o verbo e ameaçar expor “merdas” envolvendo pessoas interesseiras que fizeram parte da vida da cantora.

E os internautas não perderam tempo em procurar explicações para o rompante do rapaz. Foi por isso que um vídeo de Maiara, que faz dupla com Maraisa, falando, mais uma vez, sobre a ausência dela e da irmã no tributo organizado pela família da amiga.

“A gente teve oportunidade de viver momentos especiais fora do palco. Marília era uma pessoa muito especial. Quem conheceu a Marília fora do palco, ela era maior que a artista, né? Muito maior. E, realmente, a gente tem a grande honra… eu não sei porque ela fez isso, de gravarmos as últimas músicas dela em vida com As Patroas, eu me sinto muito honrada”, afirmou a cantora, durante um show que fez ao lado da irmã.

E continuou: “Eu sei que eu não preciso sair desse palco para fazer homenagem nenhuma, e, na verdade… Foi ela quem me escolheu e me colocou nessa situação de todo show ter que cantar para ela”, declarou, antes de encerrar:

“Na verdade, a maior homenagem nunca vai ser. Porque pra mim a voz dela é, e sempre vai ser, a maior voz do Brasil e do mundo! Eu não consigo cantar melhor que ela e nunca vou conseguir, meu Deus! Me respeita, respeita esse momento”, pediu ela.

Irmão de Marília Mendonça ameaça expor “merdas”

E a treta entre João Gustavo, irmão de Marília Mendonça, e alguns cantores sertanejos, principalmente Maiara e Maraisa, ganhou mais um capítulo na noite de segunda-feira (5/8). O rapaz usou o Twitter para fazer um longo desabafo e ameaçou expor “m*rdas” de pessoas interesseiras que fizeram parte da vida da irmã.

“Estou cansado! É bom que o assunto não morra já que tem gente que não quer que ele morra. Porque quando eu decidir abrir a m*rda da minha boca para falar, juro que não vou deixar nada para trás”, começou ele.

Em seguida, João Gustavo disparou: “Tudo de horrível que fizeram e que eu guardo desde sempre, tudo que vivi calado com a Marilia, vou falar. Então, não esfriem o assunto”, pediu, antes de completar:

“Manter um legado intacto = empurrar toda a m*rda para debaixo de um tapete e fingir que tudo foram flores. Tudo bem!”, escreveu ele no microblog.

O irmão da cantora ainda aproveitou o momento “sincerão” para falar sobre as acusações que vem sofrendo sobre usar o dinheiro deixado por Marília Mendonça para o filho:

“Ahh, estão falando que vivo às custas do dinheiro do Léo. Por que que cada um de vocês, seus porcos, não procuram abrir uma auditoria para ver se eu mexo em dinheiro do Léo? Perguntem ao pai do Léo se eu esbanjo com dinheiro do filho dele. Seus imundos podres do car*lho”, detonou.

E continuou seu desabafo: “Que a minha cabeça role, que meu sangue escorra no chão, mas a minha guerra é correr atrás de cada gota de suor que a minha irmã derramou para encher o bolso de pessoas. Esperem que vocês vão saber porque essa é a minha guerra”, garantiu.

No fim, ele se despediu dos seguidores: “É isso, boa noite! Na hora certa vocês vão saber de tudo. E não se assustem. O ser humano virou isso”. Após fazer as postagens, ele desativou o perfil no microblog.

Ausência de Maiara e Maraisa

Depois de serem atacadas por cancelarem a participação no This Is Marília Mendonça, tributo a cantora que morreu em 2021, num acidente de avião, Maiara e Maraisa decidiram quebrar o silêncio e se pronunciaram sobre o assunto. “Não nos sentimos capazes”, disseram em nota oficial.

“Somos fortes e conseguimos suportar muitas dores, mas ainda não nos sentimos capazes. Perdão, ainda temos uma ferida aberta e estar neste palco, olhar para o lado e não ver a Marília, é algo acima do suportável para nós, como seres humanos”, esclareceram.

As sertanejas ainda deram detalhes do motivo: “Tem muita gente questionando nossa ausência no This is Marilia Mendonça. Para quem não sabe, foi no Allianz que lançamos a tour Festa das Patroas, foi no Allianz que sonhamos subir as três no palco e seria no Allianz que iríamos realizar o projeto de nossas vidas”.

Por fim, as irmãs afirmaram estar torcendo para que a homenagem seja marcante e especial, assim como Marília Mendonça eram para elas. “Não temos dúvida que será um evento lindo e terá todo nosso apoio”, concluíram.

Toda a polêmica em torno de Maiara e Maraisa, que eram melhores amigas da mãe de Léo, começou depois do anúncio da celebração. João Gustavo, irmão de Marília, deixou de seguir o perfil oficial da dupla e a conta de Maiara no Instagram.

No Fofocalizando, do SBT, Leo Dias revelou que a decisão da dupla não estar no tributo partiu de Maiara. Ainda de acordo com o jornalista, o motivo seria que a sertaneja afirmou não ter condições psicológicas de cantar no estádio, onde a dupla, junto com Marília Mendonça, fez um show com o projeto Patroas.

O irmão de Marília Mendonça chegou a confirmar a Leo Dias que elas foram convidadas e declarou: “Nesse momento vemos quem está com a gente e quer fazer que esse legado continue. Deixar de seguir fala por si só”.

Outra dupla que também não irá marcar presença no This is Marília Mendonça é Hugo e Guilherme. Em meio as especulações, os sertanejos decidiram quebraram o silêncio e explicaram o motivo da ausência no evento:

“A gente quis entender melhor sobre o evento, até por ser este um momento de dor para quem conviveu com ela. Além disso, em nenhum momento a negativa em participar pode ser avaliada como falta de amor à Marília. Inclusive, nos colocamos à disposição de fazer, mesmo com aperto no peito, infelizmente nossa resposta foi dada num prazo impossível de se adequar aos tempos do evento”, frisaram.

Hugo e Guilherme ainda pontuaram que Marília merece todas as homenagens e exaltaram o legado da amiga. “Aliás, é uma homenagem a quem merece ser homenageada todos os dias. Ela plantou apenas sentimentos bons em todos nós e é assim que vamos sempre seguir”, destacaram.

Henrique e Juliano, que foram grandes incentivadores da carreira de Marília Mendonça e que, inclusive, se tornaram um dos primeiro a gravarem as composições da famosa, não estão no line-up do evento. Os dois ainda não se manifestaram e nem comentaram sobre o por que.

Murilo Huff, Zé Neto e Cristiano, Ludmilla, Luísa Sonza, Luiza Martins, Péricles, Xamã, Jão, Alok e Yasmin Santos são os artistas que participarão do tributo.