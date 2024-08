Veja as medalhas-surpresa que o Brasil tem chance de conquistar em Paris para subir na projeção

Após quase metade das Olimpíadas, o Brasil está com dez medalhas no quadro geral, uma de ouro, quatro de prata e cinco de bronze. O número em si não é ruim, mas resultados não apareceram em algumas provas em que se apostava bastante no Brasil. Segundo a projeção do blog, que foi feita antes de começar as Olimpíadas, neste momento o país teria 13 medalhas.