Veja momento em que PMs e bombeiros salvam professora refém de aluno

Com uma faca em mãos, um adolescente de 16 anos manteve refém uma professora da Escola Classe (EC) 16 de Planaltina (DF), na tarde desta quarta-feira (21/8).

A Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF) foi acionada por volta de 13h para atuar no caso e, após pouco mais de uma hora, equipes do Batalhão de Operações Especiais (Bope) e do Corpo de Bombeiros (CBMDF) conseguiram apreender o jovem e salvar a educadora. Câmeras corporais do uniforme dos PMs registraram o momento da ação.

Assista:

Após ser apreendido, o menor foi levado à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA) 1, na Asa Norte. A professora sofreu lesões no rosto e no pescoço, e foi levada ao Hospital Regional de Planaltina (HRP) em estado de choque, segundo a PMDF.

O jovem estava matriculado na escola desde o início deste ano, mas só esteve em uma aula durante o primeiro semestre. Ele era aluno do programa Educação de Jovens e Adultos (EJA), estudava à noite e chegou a assistir às aulas dessa segunda (19/8) e de terça-feira (20/8).

Segundo-tenente da PMDF, Saulo Theles afirmou que o jovem disse aos policiais estar sob efeito de cocaína e que devia “cerca de R$ 200 para traficantes” da região de Planaltina.

“Vigilância ativa”

Por meio de nota, a Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEEDF) confirmou o ocorrido e detalhou que o adolescente aproveitou a entrada dos alunos do turno vespertino para acessar a escola, “que conta com vigilância ativa”. A servidora ficou refém na sala dos professores, segundo a pasta.

“A equipe gestora da instituição acionou a Polícia Militar, a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros, que negociaram a rendição do adolescente. Em um momento de distração, a professora conseguiu se desvencilhar, e o jovem foi apreendido e encaminhado à Delegacia da Criança e do Adolescente”, completou a pasta.

Ninguém mais se feriu, e os pais dos estudantes foram contatados pelos gestores da escola para buscar os filhos no colégio.