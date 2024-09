Vencedores do rodeio vão ser premiados com quadriciclo, moto e dinheiro

O rodeio da Expoacre é uma das atrações mais esperadas pelo público que frequenta a feira. Neste ano, o rodeio terá 35 competidores e apenas cinco chegarão a final na terça-feira, 3 de setembro.

Segundo o diretor do rodeio, Marcos Pereira, o Governo do Acre vai premiar o vencedor com um quadriciclo e R$ 10 mil. Já para o segundo colocado, a Honda Grupo Star vai premiar com uma motocicleta e o Governo do Estado vai dar mais R$ 6 mil. Para o terceiro colocado, R$ 6 mil, R$ 4 mil para o quarto colocado e R$ 3 mil para o terceiro.

Além de competidores de diversos municípios do Acre, há também representante dos estados vizinhos, como Amazonas e Rondônia.

Nomes dos Competidores:

Alex Costa dos Santos – Bujari Alex Souza Aguiar – Rio Branco Anailson Silva de Lima – Assis Brasil Anderson Aguiar – Rio Branco Anderson Alves de Moura – Xapuri Cleildo Sousa de Oliveira – Vila Califórnia (RO) Daniel Alves Régio Bezerra – Manoel Urbano Denilson Souza – Senador Guiomard Evandro Barbosa – Vila do V Fabiano Monteiro – Cruzeiro do Sul Fábio Neto da Souza – Senador Guiomard Felipe Santos – Rio Branco Francisco Elias do Nascimento – Feijó Franco Bezerra dos Santos – Rio Branco Genasio da Silva dos Santos – Feijó Glendo Souza – Envira (AM) Izaque Gonzaga Nascimento – Vila Caqueta João Peres Sousa – Vila Califórnia (RO) João Vitor Libio Mota – Sena Madureira Joelson Oliveira de Lima – Epitaciolândia José Taison Freitas da Silva – Rio Branco Juan Pablo Souza da Silva – Assis Brasil Junior Moura – Tarauacá Lucas Miguel da Silva – Bujari Marcelo Adriano Silva – Rio Branco Matheus Sousa Bernardino – Senador Guiomard Nelci Souza da Cunha – Assis Brasil Nivaldo Marques Soares Junior – Vila do V Odilon Oliveira Lustosa – Capixaba Osman de Oliveira – Sena Madureira Railson Gurgel Braz – Feijó Raul Wanglei da Silva – Feijó Ronison Siqueira – Plácido de Castro Samuel Tomé da Silva – Senador Guiomard Wandercleuson Pereira da Cruz – Boca do Acre (AM)

