Vídeo: homem assedia repórter e tenta beijá-la ao vivo

A repórter Denise Thomaz Bastos, da TV Globo, foi assediada durante uma entrada ao vivo para conversar com Luís Roberto. A situação ocorreu pouco antes do começo da cerimônia de encerramento das Olimpíadas de Paris, nos arredores do Stade de France.

Nas imagens, um homem se aproxima da jornalista e tenta beijá-la enquanto ela estava dando boa tarde para Luís Roberto. Esquivando o corpo e o rosto, ela afasta o homem dela com uma mão.

“Galera não cansa de fazer isso né, Luís, de tentar beijar as pessoas de forma inapropriada”, disse Denise durante a transmissão.

O apresentador criticou a situação e elogiou a postura da repórter perante o ocorrido. “Parabéns, Denise, pela sua elegância com esse sujeito que é tudo o que não queremos. É tudo o que nós abominamos. Bobão, criminoso”, afirmou o narrador.

Veja o momento do assédio:

https://x.com/ofimmesmo/status/1822710926900068572