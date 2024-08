Vídeo mostra reação de Day McCarthy a condenação por racismo: assista

Um vídeo divulgado pelo portal Leo Dias mostra a reação da socialite Day McCarthy ao descobrir que foi condenada pelos crimes de injúria racial e racismo contra Titi, primeira filha de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank.

Durante uma chamada de vídeo, o advogado Gil Ortuzal diz: “A questão é a seguinte, acabou de ser publicada a sentença e já vou ser bem direto, a pena é de 8 anos e 9 meses, muito alta e difícil. O seu processo deve continuar e vamos precisar recorrer. Mas como você sabe, eu abandonei em tese o processo. Mas eu preciso te comunicar sobre a sentença”.

Day se mostra surpresa com a decisão da justiça e pede que o advogado volte para o caso, além de afirmar que misturou “bebida com remédio” no dia da audiência do caso.

“Gostaria de pedir desculpas, pelo que passou no dia da audiência. Estou muito envergonhada, realmente. Eu não estava em um bom estado, misturei bebida com remédio. Não sou assim no dia a dia! Sinto muito e também pelas minhas falas no passado, a respeito de uma criança. Eu realmente me arrependo e nunca mais repeti o erro. Eu errei uma vez e também nunca fui condenada de nenhum crime hediondo”, iniciou.

Day ainda pede: “Eu sou réu primário e acho que uma pena de quase 9 anos é um pouquinho elevada, para uma pessoa que não trafica drogas, nunca foi condenada por algum crime hediondo. Eu gostaria de pedir que o senhor voltasse para o caso e me ajudasse, porque não posso agora, está quase no fim. Não tenho agora como procurar um novo advogado e começar tudo de novo”.

Condenação por racismo

Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank tiveram uma vitória judicial contra a socialite Day McCarthy por racismo contra Chissomo, primeira filha do casal, hoje com 11 anos de idade.

Em texto publicado no Instagram no último dia 23, os famosos dizem que a “Justiça Federal do Rio de Janeiro proferiu uma decisão inédita condenando a autora dos crimes por injúria racial e racismo, em oito anos e nove meses de prisão em regime fechado.

Em 2017, quando Titi tinha apenas 4 anos, Day McCarthy chamou a menina de “macaca horrível”. “A menina é preta, tem um cabelo horrível de pico de palha e um nariz de preto, horrível, e o povo fala que a menina é linda? Aí essas mesmas pessoas vêm ao meu Instagram me criticar pela minha aparência?”, disse.

“Hoje a gente vem celebrar uma vitória contra o racismo. E sabemos que, infelizmente, esta vitória acontece por termos visibilidade e brancos e, portanto, mais ouvidos que a população negra que, desde que foi sequestrada para este país, não para de gritar e sangrar. Nunca é tarde, mas ainda é tarde”, comemorou o casal.

Bruno e Giovanna ainda apontam a dificuldade para que o processo corresse na justiça brasileira, mesmo com todos os seus privilégios: “Apenas em maio de 2021 conseguimos oferecer uma denúncia. E somente na última quarta-feira, dia 21 de agosto de 2024, sete anos depois, a Justiça Federal do Rio de Janeiro proferiu uma decisão inédita condenando a autora dos crimes por injúria racial e racismo. A pena? 8 anos e 9 meses de prisão em regime fechado.”

“Como pais, estamos emocionados e agradecemos: a comoção pública foi fundamental para este avanço. Não temos mais nada a declarar, mas seguiremos vigilantes porque o racismo está longe de acabar”, finalizam.