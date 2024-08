Vídeo: prefeito de cidade paulista é “atropelado” durante propaganda e viraliza nas redes

O prefeito de Mirandópolis (SP), Ederson Pantaleão de Souza, inovou ao divulgar a chegada de novas ambulâncias de um bairro do município paulista. Grampola, como é conhecido, aparece sendo “atropelado” por um carro para anunciar os veículos.

O vídeo, publicado por Pantaleão nessa sexta-feira (9/8), vem circulando nas redes sociais. No perfil do prefeito, alguns seguidores interagiram. “O carro está bem? Vou orar pelo veículo”, brincou um usuário, arrancando risadas do político. “Já pode ser contratado para atuar em novelas”, disse outro.

Assista ao vídeo: