VÍDEO: trator invade rotatória na contramão e atinge motociclista deixando-o ferido

Um acidente envolvendo um trator e uma moto aconteceu na BR-364, em Rio Branco, nesta sexta-feira (23).

O veículo maior invadiu uma rotatória na contramão e colidiu com o motociclista.

“Acidente neste exato momento na BR-364, na rotatória. Pelas imagens que vemos aqui, o caminhão entrou na rotatória no sentido oposto, na contramão, e atingiu um motociclista que está ferido no local. Como vocês podem ver, a moto é do modelo Fan”, afirma o vídeo da página Motoboys News Acre.

Confira o vídeo do acidente: