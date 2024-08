Viih Tube acredita que ficou “velha” aos 23 anos: “Tenho uma vida quietinha”

Em seu livro, a influenciadora Viih Tube, revelou que se sentiu “velha” aos 23 anos. Escrito em conjunto com o seu marido, o empresário Eliezer, a sua nova obra “Tô grávida! O que a Gente Faz Agora?” será lançada em 2 de setembro.

Apesar de ter completado 24 anos neste mês, a mãe de Lua escreveu o livro aos 23 anos, onde relatou: “Estou velha. Uma velha de 23 anos. E não é porque sou mãe. Tenho uma vida de que gosto, quietinha, de velha mesmo. Só saio de vez em quando”.

Viih se manifestou após receber comentários em relação a sua aparência: “No Carnaval, fomos em um evento em um dos camarotes da Sapucaí e, depois que postamos as fotos, li alguns comentários que diziam: ‘Nossa, como a Viih está velha’. Disseram que eu estava com cabelo de velha, com roupa de velha”.

No livro, a influenciadora diz estar em uma “fase deliciosa” e acrescenta: “Não quero a vida que eu tinha, não me interessa mais. Aproveitei muito, o máximo que eu poderia ter feito. […] Sou outra pessoa. Encontrei a pessoa que eu quero ser”.

“Podem falar: ‘Ah, mas ela só tem 23 anos’. Eu penso: Que bom, então tenho ainda mais tempo de vida para ser velha. Olha que delícia”.

Escrita ao lado de seu marido, Eliezer, 34, a produção permeia os desafios da parentalidade e a chegada de sua primogênita, Lua, 1. No livro, cada um dos influenciadores conta sua própria perspectiva da maternidade e da paternidade.

Serviço:

“Tô grávida! O que a Gente Faz Agora?”

Editora: Intrínseca

Páginas: 352

Gênero: não-ficção

Preço: R$ 49,90 (livro) ou R$ 24,90 (e-book)

Lançamento: 2 de setembro de 2024