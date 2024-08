“Você é um ícone”, diz cantor acreano emocionado ao abraçar Gusttavo Lima; veja momento

Na noite desta terça-feira (13), o cantor acreano Heitor Costa, de 21 anos, natural de Rio Branco e ex-morador do bairro Sobral, viveu um momento inesquecível durante a live show promovida por Wesley Safadão em sua superfazenda, o Aras WS.

O evento contou com a participação de vários artistas renomados, como Seu Desejo, Rey Vaqueiro, Natanzinho Lima, Kaelzinho Ferraz, Taty Girl e Eric Land. Nos bastidores, Heitor Costa teve a oportunidade de encontrar seu ídolo, Gusttavo Lima. Emocionado, o jovem artista acreano expressou sua admiração ao sertanejo com as palavras: “Você é um ícone”, enquanto compartilhavam um caloroso abraço.

Veja o momento: