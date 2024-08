Atividades no vulcão Etna, nesse sábado (3/8), resultaram em uma mudança na paisagem italiana. A erupção recente do vulcão, localizado na Sicília, deixou os moradores assustados.

Vídeos que circulam nas redes sociais mostram o vulcão expelindo lava e fumaça. O fenômeno pôde ser visto de muito longe e gerou uma coluna de nuvens escuras.

As explosões vulcânicas fizeram com que o aeroporto de Catânia fosse fechado. As pistas próximas ao monte foram cobertas por cinzas.

Veja o vídeo: