Web acusa Virgínia Fonseca de usar serviço de TV “pirata”

Nesta terça-feira (13/8), um vídeo feito por Virgínia Fonseca viralizou nas redes sociais. É que no último sábado (10/8), a esposa de Zé Felipe mostrou que estava assistindo ao SBT, onde comanda o Sabadou, mas um detalhe chamou a atenção da web. Internautas apontaram que se tratava de uma TV “pirata”, por conta do layout do receptor de imagens, que parecia ser ilegal.

“Já estamos por cá, ligados no SBT”, escreveu a influenciadora, para mostrar que estava assistindo a estreia de mais uma temporada do Bake Off Brasil.

Alguns usuários da internet reforçaram que o “SBT 4K”, que aparecia na tela, seria de uma TV a cabo irregular. O questionamento ganhou força ao contestarem o poder aquisitivo de Virgínia, uma vez que ela divulga faturar milhões com sua empresa de cosméticos a WePink. Em julho, a marca teria conquistado em torno de R$ 58 milhões.

Nos comentários, Virgínia Fonseca foi criticada. “O rico mais fraco do Brasil, gasta R$ 5 mil em restaurante pra bater foto de prato caro e reclama de pagar um pouco a mais pro jardineiro que cuida da sua casa”, pontuou uma pessoa.

“E acham que ela é rica por quê? Sempre viveu postando falcatruas, não esperava menos”, “Imagina como ela não faz com os funcionários”, “Quanto mais rico, mais miserável”, “Por isso ela é rica, quem se endivida é pobre” e “Não importa a fortuna, a trambicagem já faz parte da essência dela”, foram outras reações.

Veja o story de Virgínia Fonseca que viralizou: