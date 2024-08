X, ex-Twitter, encerra atividade no Brasil e culpa Alexandre de Moraes

A Conta Global Government Affairs do X anunciou neste sábado (17/8) que o X, antigo Twitter, encerrou suas operações no Brasil, com efeito imediato. No perfil oficial da rede, a responsabilidade do fechamento é atribuída ao ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

A justificativa para o encerramento das atividades foi o “medo de ameaças”. Além disso, a conta diz: “A responsabilidade é exclusivamente de Alexandre de Moraes”.

“Na noite passada, Alexandre de Moraes ameaçou nosso representante legal no Brasil com prisão se não cumprirmos suas ordens de censura. Ele fez isso em uma ordem secreta, que compartilhamos aqui para expor suas ações. Apesar de nossos inúmeros recursos ao Supremo Tribunal Federal não terem sido ouvidos, de o público brasileiro não ter sido informado sobre essas ordens e de nossa equipe brasileira não ter responsabilidade ou controle sobre o bloqueio de conteúdo em nossa plataforma, Moraes optou por ameaçar nossa equipe no Brasil em vez de respeitar a lei ou o devido processo legal. Como resultado, para proteger a segurança de nossa equipe, tomamos a decisão de encerrar nossas operações no Brasil, com efeito imediato”, informou a empresa.

A nota continua: “Estamos profundamente tristes por termos sido forçados a tomar essa decisão. A responsabilidade é exclusivamente de Alexandre de Moraes. Suas ações são incompatíveis com um governo democrático. O povo brasileiro tem uma escolha a fazer – democracia ou Alexandre de Moraes”.

Apesar do encerramento das atividades em território brasileiro, o X continuará disponível para a população.