XI edição do Circuito Country em Epitaciolândia tem apoio do Sebrae no Acre

Considerado um dos mais importantes eventos do estado, o XI Circuito Country tem início nesta quinta-feira (01) e se estende até domingo (04), no Parque de Exposição do Aeroporto, em Epitaciolândia. O evento é organizado por Naldo Eventos e conta com apoio da Prefeitura de Epitaciolândia e Sebrae no Acre.

Ao apoiar o evento, o Sebrae visa incentivar o desenvolvimento econômico da região, gerar oportunidade de negócios para micro e pequenos empreendedores exporem e comercializarem seus produtos, bem como realizarem networking com potenciais parceiros de negócios.

A gerente do Escritório Regional do Sebrae no Alto Acre, Hellen Kelma, explica que o evento vai de encontro com a missão da instituição de fomentar a economia local. “Nas quatro noites, estaremos com um espaço na feira, onde divulgaremos nossos produtos e serviços, como cursos e capacitações para auxiliar quem deseja abrir uma empresa ou expandir. O estande estará aberto à visitação”, convida a gerente.

Ao final do evento será feita uma análise e estimativa dos resultados obtidos. “Estaremos com a nossa equipe realizando a pesquisa de faturamento para posteriormente mostrar aos nossos parceiros e para a sociedade o quanto a feira movimentou de recursos nas quatro noites e o quanto é significativa para a economia local a realização de eventos como esse”, afirma Kelma.

Em sua XI edição, o Circuito Country conta uma programação cheia de atrações que incluem cavalgada, rodeio, escolha da Garota Country e Rainha do Rodeio 2024. Ainda contará com o show nacional do cantor Wanderley Andrade e outros shows de artistas locais.

XI Circuito Country

Data: 01 a 04 de agosto

Local: Parque de Exposição do Aeroporto, Epitaciolândia-AC

Horário: 18h às 01h30