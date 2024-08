Zezé Di Camargo aparece fazendo flexão no camarim para “esquentar a voz”

O cantor Zezé Di Camargo, 61, foi flagrado em seu camarim nesta quinta-feira (8) fazendo flexões antes do show. “Aí vocês ficam perguntando como o Zezé dá conta da agenda dele. Está aí o segredo”, brincou o produtor Felipe Duran, que gravou o momento.

Graciele Lacerda, esposa do artista, aparece sentada em um sofá rindo da cena do marido na cidade de Novo Planalto (GO). Zezé justifica que o exercício “ajuda a esquentar a voz. Não é nem tanto para ficar mais forte.”

“Quando você faz ginástica a sua voz geralmente está mais limpa”, comentou o cantor, que foi completado por Graciele: “você faz uma esteira e abre a voz”.

Zezé Di Camargo está fazendo uma turnê solo com o projeto “Rústico”. Criado durante a pandemia e após sua dupla e irmão, Luciano, anunciar uma carreira solo. O show resgata, de acordo com o site oficial, “a sua essência de homem do campo, do amante das rimas e das noites enluaradas”.