10 jogos da Eletronic Arts (EA) que todo gamer deveria conhecer

It Takes Two, jogo Vencedor do “Jogo do Ano” no TGA 2021, conta uma divertida história sobre a vida amorosa de um casal. Na trama, May e Cody são casados, mas decidem assinar o divórcio após uma discussão entre eles. Quando a filha deles descobre a situação, ela encena com seus bonecos um acordo de paz entre os seus pais.