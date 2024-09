12 jogos da Ubisoft que todo gamer precisa conhecer

Lançado em 2003, The Sands of Time é um dos diversos títulos da franquia Príncipe da Pérsia. O jogo ficou responsável por marcar o recomeço da saga no PlayStation 2 (PS2), no GameCube, no Xbox e para PC. Introduzindo novos elementos como a possibilidade de correr pelas paredes e as Areias do Tempo, o game foi bem recebido pela crítica e pelos fãs da série, que até hoje lembram desse capítulo com carinho. É possível comprá-lo para PC na loja virtual Steam por R$ 29,99.