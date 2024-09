27 comunicadores do Acre concorrem ao Prêmio Sebrae de Jornalismo

O Sebrae no Acre anuncia no dia 20 de setembro, às 14h30, os vencedores do Prêmio Sebrae de Jornalismo – etapa estadual. No total, 27 comunicadores do estado do Acre concorrem nas categorias de Texto, Áudio e Vídeo. A cerimônia acontecerá no auditório do Sebrae e promete ser uma tarde de reconhecimento, aprendizado e networking entre jornalistas e comunicadores.

De acordo com o diretor-superintendente do Sebrae no Acre, Marcos Lameira, o intuito do prêmio é valorizar os profissionais que produzem reportagens que incentivam o desenvolvimento de pequenos negócios e o empreendedorismo.

“A imprensa tem um papel fundamental de esclarecer e incentivar as pessoas na jornada no mundo nos negócios. Seja ao divulgar informações sobre os benefícios da formalização até o relato de casos de sucesso que inspiram as pessoas a serem empreendedoras”, afirmou.

A premiação para o primeiro colocado de cada categoria é de: Vídeo R$ 5.000,00 | Áudio, Foto e Texto R$ 3.000,00 | Jornalismo Universitário R$ 2.000,00.

Os vencedores da etapa estadual irão representar o estado na fase regional, que, por sua vez, definirá os finalistas da etapa nacional. Os vencedores nacionais de cada categoria principal ainda concorrem ao Grande Prêmio Sebrae de Jornalismo, cuja cerimônia acontece em novembro.

O evento contará com a palestra do renomado especialista em marketing e comunicação, André Damasceno, que abordará o tema: “Marketing e Comunicação”. Damasceno é amplamente reconhecido por sua expertise em conectar marcas ao público-alvo por meio de estratégias criativas e eficazes. Sua palestra promete trazer insights sobre como se posicionar e atrair clientes com uma boa estratégia de Marketing, através da internet e das mídias sociais.

Além disso, André Damasceno compartilhará sua experiência como empreendedor no ramo da comunicação, tendo realizado mais de 10 mil horas de consultorias para micro e pequenas em todo Brasil, de diferentes nichos e segmentos.

O evento é aberto aos profissionais e estudantes de jornalismo, marketing, publicidade e propaganda, sendo necessária a realização de credenciamento por meio do link ( https://forms.office.com/r/JKTTnwDbvc). As vagas são limitadas e com emissão de certificado exclusiva para estudantes.