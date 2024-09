7 jogos de SNES que você conhece, mas não lembra o nome

O SNES tem uma biblioteca bem vasta de games, incluindo muitos títulos memoráveis que marcaram época. Com tantos jogos à disposição, existe a chance de você ter se divertido com algum game bem legal, mas, infelizmente, não lembrar o nome.

Como esse pequeno “lapso memorial” pode acontecer com qualquer um, vamos listar abaixo alguns games que podem cair neste caso. Quem sabe aquele jogo que você tenta lembrar o nome há bastante tempo não esteja aqui embaixo?

7. Run Saber

Definitivamente, Strider não tem nenhum chefe parecido com isso aqui. (Fonte: Amazon/Reprodução)Fonte: Amazon/Reprodução

Quem viveu a época áurea da guerra entre SNES e Mega Drive deve se lembrar que o console da Sega tinha Strider em sua biblioteca. Mesmo sendo um game da Capcom, ele nunca deu as caras na plataforma da Nintendo, mas teve seu representante similar: Run Saber.

A lógica de Run Saber é muito parecida com a vista em Strider. Aqui, é possível escolher entre um homem e uma mulher e avançar pela fase usando a lâmina para derrotar os oponentes.

Aliás, um ponto importante são os chefes do game. Você já viu algum lugar onde um de seus oponentes de fim de fase parece uma noiva esquelética? Pois é, isso acontece aqui.

6. The Pirates of Dark Water

Pirates of the Dark Water foi um dos vários games com piratas para SNES. (Fonte: Amazon/Reprodução)Fonte: Amazon/Reprodução

O SNES foi uma plataforma com diversos beat’em up de sucesso. Alguns deles infelizmente ficaram guardados no fundo da memória de muita gente, e certamente The Pirates of Dark Warter deve ser um deles.

Como o próprio nome dá a entender, The Pirates of Dark Water envolve controlar piratas para descer o sarrafo em quem aparecer no caminho. Para recuperar a energia, você pode comer melancia e até mesmo usar gotas d’água (!) para se manter na briga contra os oponentes.

5. Super Smash TV

Super Smash TV chamou a atenção de muitos pela jogabilidade e também pela premissa. (Fonte: SNES a Day/Reprodução)Fonte: SNES a Day/Reprodução

Super Smash TV é um daqueles games que não fez um sucesso estrondoso, mas garantiu uma base de fãs. Aliás, sua premissa é tão diferente que possivelmente muitas pessoas o jogaram, mas não fazem ideia do nome.

A proposta aqui é acompanhar um programa de TV que acontece em 1999. Nele, dois competidores devem atirar em tudo que se move ao mesmo tempo em que coletam dinheiro e power-ups temporários.

Para prosseguir nessa jornada, basta derrotar todos os oponentes da sala, encarar um chefe e, claro, se manter vivo no processo.

4. Weaponlord

É sangue que você quer? Weaponlord tem de monte. (Fonte: Maniac/Reprodução)Fonte: Maniac/Reprodução

Outro gênero que foi bastante frutífero no SNES foi o de jogos de luta. Nomes como Street Fighter e Mortal Kombat certamente figuram no topo de muitas listas, mas games com orçamentos menores, como Weaponlord, também alegraram muita gente.

Weaponlord é um daqueles games que não diz muito a que veio pela capa (apesar dela ser infinitamente melhor que a de Phalanx). Porém, pegou carona na violência, já que certos movimentos dos lutadores eram bem pesados.

Outro ponto importante é que sua jogabilidade foi considerada um pouco complicada para algumas pessoas. Entretanto, quem conseguiu dominar os controles certamente se divertiu um bocado por aqui.

3. Strike Gunner STG

Strike Gunner STG é um dos bons representantes do SNES no quesito shmup. (Fonte: Retro Achievements/Reprodução)Fonte: Retro Achievements/Reprodução

Quem não gosta de um bom jogo de navinha, não é mesmo? Os shmups podem até estar em baixa nos últimos tempos, mas o SNES tinha bons representantes do gênero em seu tempo de vida, sendo Striker Gunner STG um deles.

Este certamente é um game que muitos jogaram, mas nem todos se lembram do nome. Se a memória também ajuda, Striker Gunner STG tinha um sistema bastante curioso no modo dois jogadores: a opção de juntar as duas naves para criar um maquinário ainda mais mortífero. Sem dúvidas, um clássico do console.

2. Uniracers

Apesar do conceito maluco, Uniracers é um game capaz de divertir. (Fonte: Geekade/Reprodução)Fonte: Geekade/Reprodução

Quer mais um game que você possivelmente jogou, mas não lembra o nome? Então podemos entregar Uniracers em nossa lista.

A proposta vista neste game, ao menos no papel, é bem simples: controlar um monociclo por cada uma das fases. Porém, é preciso realizar manobras diferentes para chegar até o fim da fase, tomando cuidado para não pousar errado após cada salto e perder velocidade.

1. Congo’s Caper

Congo’s Caper segue a mesma linha vista na franquia Joe & Mac. (Fonte: SNES a Day/Reprodução)Fonte: SNES a Day/Reprodução

Confessa: você certamente jogou o game do menino pré-histórico que vira macaco ao ser atingido. Lembrou dessa premissa? Então você certamente se divertiu com Congo’s Caper.

Congo’s Caper surgiu no período em que Joe & Mac estava no auge, sendo inclusive um spin-off dessa série. A ideia aqui é avançar pelas fases acertando qualquer um em seu caminho com o tacape, coletando joias e até liberando uma versão poderosa do personagem.

E você, se divertiu com mais algum game do SNES que não lembra o nome? Compartilhe a ideia do título em nossas redes sociais para que, juntos, possamos reativar as boas memórias desse clássico console da Nintendo.