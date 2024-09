Acerto de contas: criminoso invade padaria, atira em casal e homem acaba morto

Bartolomeu Vitor Silva Neto, de 25 anos, foi morto a tiros e Letícia Laiane dos Santos Oliveira, também de 25 anos, ficou ferida pelos disparos, na manhã desta sexta-feira (6), em uma panificadora localizada na Vila do V, no município de Porto Acre, no interior do Acre.

Segundo informações da polícia, o casal estava tomando café em uma panificadora quando um homem, ainda não identificado, chegou e começou a mexer no celular disfarçadamente. De forma inesperada, o suspeito sacou uma arma de fogo e começou a atirar contra o casal.

Para tentar se salvar, Vitor correu, mas, sem forças, caiu em via pública. Letícia foi alvejada na perna esquerda, e o projétil transfixou o membro. Em seguida, ela correu e conseguiu fugir. Após a ação, o criminoso subiu em uma motocicleta e fugiu do local.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, e uma ambulância de suporte básico foi enviada para prestar os primeiros atendimentos. Devido aos ferimentos, uma ambulância de suporte avançado foi acionada, mas quando os paramédicos interceptaram a ambulância básica na rodovia AC-10, Vitor já estava sem vida. Já Letícia, em estado estável, entrou no Pronto-Socorro andando.

Ainda de acordo com informações da polícia, o crime seria um acerto de contas, pois Vitor seria líder de uma facção criminosa. O caso será investigado pela Polícia Civil de Porto Acre.