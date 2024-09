Acre é o estado que menos registrou novas contratações em agosto, diz Caged

O Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) divulgou nesta sexta-feira (27), o volume de vagas de trabalho com carteiras assinadas em agosto deste ano. Segundo o levantamento, o país registrou 232.513 novas contratações.

No oitavo mês do ano, o Brasil contratou 2.231.410, enquanto demitiu 1.998.897 demissões. O saldo é o melhor resultado para o mês desde 2023.

Quem lidera as contratações é o setor de serviços, com a criação de 118.364 postos formais, seguido pela indústria, que abriu 51.634 vagas.

Em relação aos estados com o maior número de novas contrtações, quem lidera o ranking é São Paulo, com saldo positivo de 60.770 postos de trabalho. Por outro lado, o menor saldo positivo de vagas em agosto foi no Acre, com 352.