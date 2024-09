Acre em chamas: incêndios destroem mais de 8 mil hectares no estado, diz site nacional

Incêndios florestais já destruíram pelo menos 8 mil hectares de mata na região leste do Acre. Imagens de satélite também revelam 10 mil hectares queimados em Boca do Acre, no Amazonas. A pesquisadora Sonaira Silva, coordenadora do Labgama, afirmou que muitos focos de fogo ativo continuam sem controle.

“As pessoas continuam colocando fogo, não conseguem mais controlar e ele avança de propriedade em propriedade”, destacou ao Brasil de Fato.

Os incêndios são considerados de grandes proporções, especialmente na divisa entre Acre e Amazonas, em Boca do Acre, exigindo atenção das autoridades federais e estaduais.

O Laboratório de Geoprocessamento Aplicado ao Meio Ambiente (Labgama), da Ufac, divulgou um boletim na segunda-feira, 23 de setembro, alertando para 90 incêndios na região de Rio Branco e arredores, com uma área total estimada em 8 mil hectares.

Dados da queimada

Segundo a pesquisadora entrevistada, a situação atual é resultado da falta de aprendizado com crises semelhantes no passado, como em 2005, quando cerca de 300 mil hectares de floresta foram queimados, principalmente no Vale do Acre.

Dados do Programa BD Queimadas do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) mostram que o município de Lábrea ocupa o segundo lugar no Amazonas em registros de focos de queimadas em 2024, com 3.893 ocorrências, enquanto Boca do Acre está em quinto, com 1.560.

Acre em chamas

O estado do Acre continua sofrendo os efeitos da seca. Apenas em 24 dias, de 1° a 24 de setembro, o estado registrou 3.571 focos de incêndios florestais, segundo a BDQueimadas, plataforma de monitoramento usada pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe).

Se comparado com o ano anterior, quando o estado registrou 2.564 no mesmo período, o crescimento é de 39,2%.

Em 2024, a cidade que concentra a maior parte dos focos de calor é Feijó, que lidera o ranking com 873 focos de queimadas apenas em setembro, com 24,4% do total. Em segundo lugar, vem Tarauacá, com 597 (16,7%), Cruzeiro do Sul, com 313 (8,8%), Rio Branco, com 252 (7,1%) e Sena Madureira, com 238 (5,8%).

Até o momento, 18 dos 22 municípios do Acre já apresentaram registros de incêndios florestais neste período seco de 2024. O Acre ocupa o quinto lugar de ocorrências de fogo entre os nove estados da Amazônia Legal, com 6.296 focos, afirma o portal Brasil de Fato.