Acreana Jerusa Geber faz história nos Jogos Paralímpicos e conquista mais um ouro nos 200m

Jerusa Geber brilhou neste sábado (07) nos Jogos Paralímpicos de Paris ao vencer os 200m da classe T11, conquistando a 23ª medalha de ouro do Brasil, a melhor marca do país em uma edição do evento, superando os 22 ouros de Tóquio 2020.

A acreana igualou o recorde paralímpico (24s51) da britânica Libby Clegg, alcançado na Rio 2016. Esta é sua segunda medalha de ouro em Paris.

“Estou sem acreditar. Essa não é a nossa prova, mas conseguimos o ouro. Sabia que daria pódio, mas não imaginava que seria a medalha de ouro,” disse Jerusa, emocionada.

Jerusa ultrapassou a chinesa Cuiqing Liu (24s86) nos últimos metros, garantindo a vitória. A namibiana Ishitile Lahja (25s04) ficou com o bronze.

Aos 42 anos, Jerusa Geber agora soma seis medalhas paralímpicas: duas de ouro, duas de prata e duas de bronze.