Acreana Jerusa Geber vence classificatória dos 200m e segue para a final, em Paris

Após conquistar a medalha de ouro nos 100 metros rasos classe T11, nessa terça-feira (3), nas Paralimpíadas de Paris, a acreana Jerusa Geber voltou à pista nesta quinta-feira (5), para competir nos 200 metros (T11), e venceu a disputa ao lado do seu guia Gabriel Garcia.

Garantindo vaga na disputa pelo pódio, eles correram em um tempo de 25s e ficaram em terceiro lugar na classificação geral. Com o resultado, ela será a única brasileira com chance de medalha, lutando contra as outras quatro atletas finalistas da prova.

Com as duas semifinais concluídas, Jerusa avança para a final com o terceiro melhor tempo, atrás de Lahja Ishitile, de Namíbia, que fez 24s82 e da chinesa Cuiqing Liu, atual campeã paralímpica, que fechou sua bateria com o tempo de 24s77.

As brasileiras que também participaram da semifinal, Thalita Simplício, com 25s70, e a paranaense Lorena Spoladore, com 26s02, ficaram fora da decisão. A prova da final está prevista para ocorrer neste sábado, 7 de setembro, às 14h23 (horário de Brasília) e às 12h23 (Acre), no Stade de France.