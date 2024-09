Acreano está confirmado na disputa do Desafio China x América Latina de Kung Fu

– É uma preparação devido o Mundial que vai acontecer no ano que vem. A Seleção tá preparando os atletas, preparando e colocando os melhores nomes do mundo. A China é um dos países mais fortes que tem no mundo na modalidade do Sanda, o boxe chinês. É uma forma de preparar o time para conseguir um bom resultado no Mundial, que vai acontecer no ano que vem no Brasil – afirma o ex-atleta Adgeferson Diniz, treinador de Kennedy Ferreira.