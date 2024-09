Adele diz que fará pausa “incrivelmente longa” na carreira: “Preciso descansar”

A cantora Adele voltou a anunciar que pretende fazer uma pausa “incrivelmente longa” em sua carreira. Ela falou sobre os planos de ficar longe dos holofotes durante o último show de sua estadia em Munique, na Alemanha, na noite de sábado (31).

“Eu ainda tenho 10 shows depois deste, de volta à minha residência [em Las Vegas], porque eu fiquei mal no início do ano e eles foram adiados. Este era para ser meu último show, e eu estou feliz que não seja. Eu tenho exatamente cinco semanas de shows”, falou ela. “Depois disso, eu não vou ver vocês por um período incrivelmente longo.”

“Eu vou guardá-los [os shows] com carinho em meu coração durante toda minha pausa e eu vou fantasiar com eles e com todos os shows que eu fiz ao longo destes três anos, e eu vou realmente guardar eles no fundo do meu coração para sempre. E foi incrível, eu só preciso descansar”, acrescentou a cantora.“Eu passei os últimos sete anos construindo uma nova vida para mim e agora eu quero vivê-la. Eu quero viver a vida nova que eu construí. Vou sentir muita falta de vocês”, falou ela.

Adele já havia falado sobre seus planos de fazer uma pausa em sua carreira em julho, com o intuito de aproveitar momentos de qualidade ao lado de seu atual parceiro, o agente esportivo Rich Paul, 42, e de seu filho Angelo, 11, fruto de seu casamento anterior com Simon Konecki.

“Eu não tenho nenhum plano para novas músicas, de forma alguma. Quero fazer uma grande pausa depois disso e acho que quero focar em outras coisas criativas, só por um tempo”, falou ela em entrevista à publicação alemã ZDF.