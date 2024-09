Adolescente ataca professora com tesoura e lapiseira após ser transferida de turma

Na última segunda-feira (9), uma adolescente de 14 anos foi apreendida após atacar uma professora no Centro de Ensino Fundamental (CEF) do Bosque, em São Sebastião, Distrito Federal. O ataque aconteceu depois que a jovem se revoltou com sua transferência de turma. A estudante utilizou uma tesoura e uma lapiseira para ferir a educadora.

De acordo com testemunhas, a adolescente invadiu a sala de aula onde a professora estava e, de forma inesperada, iniciou a agressão. A professora sofreu apenas ferimentos superficiais e recebeu atendimento imediato. Funcionários da escola conseguiram conter a aluna até a chegada da Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), que a encaminhou à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA).

A Secretaria de Educação do Distrito Federal informou que, apesar da seriedade do ataque, os ferimentos da professora não foram graves, já que a tesoura usada pela adolescente não era pontiaguda. A escola adotou medidas para garantir a segurança e o acolhimento de ambas as partes envolvidas após o incidente.