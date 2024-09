Adolescente baleada no RJ é sobrinha da influenciadora Kamila Simioni

Eles saíam do Consulado Americano, no Centro, quando o pai da adolescente, dirigindo uma Mercedes, errou o acesso de uma das avenidas e, seguindo as orientações do GPS, virou em uma das entradas para o Morro do Timbau.

Pai e filha foram abordados por homens de fuzil em um HRV azul, ordenando que parassem. Porém, o motorista acelerou, e os bandidos atiraram. O carro foi atingido por vários tiros, e um deles atingiu a adolescente na região da lombar.