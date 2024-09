Adolescente é apreendida após atacar professora com tesoura em escola

Uma adolescente de 14 anos foi apreendida, na tarde desta segunda-feira (9/9), após agredir uma professora com uma tesoura, no Centro de Ensino Fundamental do Bosque, em São Sebastião.

De acordo com a Polícia Militar do Distrito Federal (PMDF), a direção da escola informou aos policiais militares que a aluna estava descontente com a mudança de turma e decidiu atacar a professora enquanto ela estava em outra sala de aula. A aluna foi contida dentro da escola antes da chegada dos policiais do Batalhão Escolar.

Ela foi encaminhada à Delegacia da Criança e do Adolescente (DCA), onde foi autuada por ato infracional análogo aos crimes de lesão corporal e injúria. A professora passa bem.

Em nota, a Secretaria de Educação do Distrito Federal (SEE-DF) informou que os golpes foram leves, uma vez que a tesoura não tinha ponta. As aulas foram mantidas normalmente nesta terça-feira (10/9). “A gestão da escola acolheu tanto a professora quanto a estudante. A professora registrou um boletim de ocorrência e as medidas disciplinares com os familiares da estudante foram realizadas, garantindo o sigilo e a proteção conforme o Estatuto da Criança e do Adolescente”, explicou a pasta.

“A Secretaria de Estado de Educação reafirma o compromisso com a segurança e o bem-estar de todos os membros da comunidade escolar. A SEE-DF não compactua com atos de violência e realiza diversas medidas preventivas para evitar que a violência ocorra nas escolas”, completou a secretaria.