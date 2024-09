Alemanha publica o ranking dos celulares com mais radiação: Em que posição está o seu?

Os smartphones tornaram-se um aspecto crucial de nossas vidas cotidianas e raramente ficamos sem eles. Com isso, vem o contato físico constante com esses dispositivos, o que provoca preocupações com riscos à saúde devido à radiação que eles emitem.

Embora a ciência sobre os riscos da exposição prolongada permaneça inconclusiva, o Escritório Federal Alemão de Proteção contra Radiação compilou dados sobre smartphones que emitem mais e menos radiação.

Os telefones são classificados pela taxa de absorção específica (SAR – Specific Absorption Rate) quando se está fazendo uma ligação com o telefone colocado no ouvido. A taxa é expressa em watts por quilograma de peso corporal.

Intrigado? Aqui está o ranking dos smartphones mais e menos emissores de radiação.

