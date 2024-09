“É tudo muito bem pensado, e assim é na cena. As pessoas pensam que é real, mas não é. Tem texto, projeto, assim é o conteúdo adulto. Encaro totalmente como um trabalho, por isso que não me dá peso na consciência. É como se fosse um filme”, contou em entrevista para o Splash, do Uol.

“Levo como uma profissão, só que para o meio pornográfico, porque é o meio que dá mais dinheiro. Sempre vai ter alguém pra pagar”, afirmou.

A captação das imagens fica por conta do filho de Andressa, Arthur Urach, o que gerou polêmica. “Ele gravou durante um ano, era extremamente profissional. Na época, virou um escândalo, mas sou muito séria, essa Andressa ‘locona’ é tudo marketing, é uma estratégia muito bem pensada. A gente sabe que a mídia só quer o que causa. E eu sou uma estrategista nata”, revelou.

Parte da estratégia, aliás, é manter a saúde em dia durante as gravações. E ela também cobra isso de parceiros de cena. “Abro vaga e falo minhas regras. Peço exames de sífilis, hepatite, gonorreia, HIV. Todos trazem no dia. Sempre com camisinha em cenas heterossexuais, quando faço cenas bissexuais uso o exame como forma de proteção”, contou.