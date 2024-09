A cantora brasileira Anitta, 31, agitou o palco do Video Music Awards (VMA) na noite desta quarta-feira (11), pelo terceiro ano consecutivo. Concorrendo a três categorias, a artista levou o funk, cantou em português, além de apresentar pela primeira vez sua música “Paradise” em parceria com DJ Khaled e Fat Joe.

Após a canção inédita, Anitta emendou com “Alegría”, com participação do rapper argentino Tiago PZK. Na sequência, foi apresentado um medley de “Savage Funk”.