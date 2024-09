Aniversariantes da semana e outras novidades na coluna da Márcia Abreu; confira

Leilão Direito de Viver

Neste domingo, 15, as 11h, será realizado no Maison Borges, almoço beneficente em apoio ao 11º Leilão Direito de Viver, em prol do Hospital de Amor. O evento reunirá a sociedade em geral em uma corrente de solidariedade para arrecadar fundos destinados ao tratamento de pacientes oncológicos. O sucesso do encontro com certeza reforçará a importância do engajamento coletivo em causas sociais de extrema relevância.

*Adquira seu ingresso nos seguintes pontos de venda: Frios Vilhena, Paranorte, Trevo Seguros, Apoio Rural, Multicar do Posto Amapá e Hospital de Amor.

Empresária Ítala Oliveira, dia 8, animada e cheia de boas vibrações, comemorou mais um ano de vida cercada pela família e amigos.

Parabéns à psicóloga Isabelle Lavocat Nunes, que brindou em Brasília com os pais, desembargador aposentado Jersey Pacheco Nunes e Mariazinha Lavocat e as irmãs Carol, Luciana e Marília, mais um ano de conquistas. Que venham muito mais!

Colunista social Kelly Kley aterrissou na terrinha depois de concluir intercâmbio em Vancouver.

Rosiany Almeida completou mais um ciclo de vida, e em clima de alegria e afeto, comemorou bem do jeitinho dela, de forma intimista em família. Que venha um novo ano cheio de sucesso! A alegria da aniversariante com seus tesouros Samuel e Ceçília.