Ao visitar vilas, Marcus Alexandre firma compromisso de recuperar ruas, resolver a falta de água e melhorar o transporte

O candidato a prefeito pela coligação Bora Rio Branco, Marcus Alexandre, visitou as Vilas Albert Sampaio e Santa Cecília, localizadas na BR 364, neste sábado, 7. Na oportunidade, foram inauguradas Casas 15, que são referências da campanha nos bairros.

Os moradores reclamam da falta de água, de esgoto a céu aberto, das ruas sem manutenção e do transporte coletivo.

“Nosso principal problema aqui é a falta d’água, os esgotos estão transbordando e não vem ninguém resolver, também sofremos com a transporte, antes eram quatro ônibus pra nos atender, agora são só dois, a demora é muito grande na parada, e as ruas que não tiveram manutenção, estão destruídas, a atual gestão não aparece aqui pra trabalhar ”, disse o presidente do bairro, Télson Lima.

Seu João Pereira, ex-presidente do bairro e morador da Vila Santa Cecília há mais de 40 anos, atestou o abandono do bairro pela atual gestão.

“O Marcus Alexandre trabalhou muito aqui no bairro, hoje o que nós temos aqui, muitas coisas foram feitas na época ele era o prefeito e eu era o presidente do bairro. Hoje está aqui no nosso presidente do bairro, ele não faz mais coisas porque o prefeito não ajuda. Nós confiamos muito no Marcus, por isso estamos com ele”, afirmou.

Rosenir Pedrosa Cavalcante, morador do Santa Cecília há 30 anos, enfatizou que o Marcus Alexandre representa a esperança da renovação.

“A gente conhece o Marcus, ele já fez muito pelo nosso bairro, para mim ele representa a esperança da renovação do que tá aí, porque o prefeito Bocalom veio aqui na Santa Cecília na campanha, abraçando e beijando as pessoas, nunca mais ele pisou aqui, nós cadeirantes que vivemos nessa vila, sabemos a dificuldade e a luta, mas nós conhecemos o Marcus porque ele já trabalhou aqui nessa Vila e dessa vez é 15”, disse.

O morador Francisco Monteiro declarou que quer mudança.

“O sentimento é de mudança, Rio Branco não aguenta mais esse prefeito aí, nosso bairro mesmo está abandonado, a dificuldade aqui no nosso bairro é a falta de água e esgoto a céu aberto, além do transporte de ônibus, que às vezes dá pena das crianças voltando pra casa porque o ônibus não passa no horário. Por isso que eu abri as minhas portas pra apoiar o Marcus Alexandre 15, eu acredito na mudança”, disse.

Em sua fala, Marcus Alexandre agradeceu os moradores pela confiança e o apoio e lembrou dos investimentos feitos nos bairros quando ele foi prefeito.

“Nós construímos a quadra e a praça do bairro com emenda do senador Petecão, trabalhamos nas ruas, infelizmente nos últimos anos não deram atenção as Vilas, as ruas não tiveram manutenção e estão em condições muito ruins, mas o grande problema apontado pelos moradores é a falta d’água e o esgoto. Eu estive aqui na pré-campanha, andei e vi dificuldades dos moradores, que carregam água no balde porque não chega na torneira, prometeram água 24 horas nas torneiras e não chegou”, disse.

O emedebista se comprometeu a trabalhar para mudar a realidade de abandono das Vilas.

“Meu compromisso é trabalhar com seriedade e dedicação para mudar essa realidade vivenciada pelos moradores das Vilas Santa Cecília e Albert Sampaio, vamos trabalhar na recuperação das ruas, resolver o problema da falta d’água, dos esgotos e licitar novas empresas para melhorar a operação do transporte coletivo. Vocês me conhecem, comigo é menos promessa e mais trabalho”, finalizou.

