Apesar de decisão do TSE, Izaute Vaz segue concorrendo às eleições em Manoel Urbano

O ministro Nunes Marques, do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), chegou a indeferir nesta semana um pedido de liminar e manteve o candidato a prefeito Izaute Vaz fora das Eleições Municipais em Manoel Urbano.

Contudo, até o momento, ainda não houve o julgamento do mérito, que é quando o juiz que analisa processo, decide a questão central de um litígio, ou seja, o objeto da ação judicial.

Portanto, o processo segue sendo aguardada na instância de 2º grau do Tribunal Regional Eleitoral do Acre. Se houver uma nova derrota, Izaute poderá recorrer mais uma vez no TSE. A decisão final só deve ocorrer após as eleições. Até lá, o candidato do União Brasil segue incluindo na lista de candidatos no município.

O processo que indeferiu a candidatura de Izaute tem a ver com uma ação que envolve o senador Alan Rick e o secretário de Relações Federativas, Fábio Rueda, em uma briga interna do partido.

A briga teve início em 2022, quando Rueda assumiu o controle do União Brasil e montou diretórios municipais com aliados. O senador, após voltar a direção do partido, destituiu todas as composições municipais. Uma delas, foi a de Manoel Urbano.

No município, Rueda e seus aliados realizaram uma convenção por meio de liminar, que oficializou a candidatura de Izaute Vaz. Dias depois, o União Brasil, sob a coordenação de Alan Rick, realizou outra e definiu que o partido não teria candidatura própria no município e apoiaria a candidatura de Macarrão, do Republicanos.

Contudo, após a decisão do juiz da 3ª Zona Eleitoral, Eder Jacoboski Viegas, a liminar de Rueda foi cassada e a convenção que oficializou a candidatura de Izaute, derrubada. O comando do partido no município foi dado ao indicado do senador Alan Rick.

Além de Izaute Vaz, outros dois nomes disputam a Prefeitura de Manoel Urbano: Macarrão, do Republicanos e Toscano Velozo, do Progressistas, que tenta a reeleição.