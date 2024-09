Após 450 anos, cadáver de santa é exumado e surpreende diocese

A Diocese de Ávila, na Espanha, anunciou ter feito a exumação do cadáver de uma santa católica que morreu em 1582, há quase 450 anos. O corpo de Santa Teresa de Jesus, ou Santa Teresa de Ávila, gerou surpresa pelo bom estado de conservação.

A santa era uma freira carmelita e, conforme a diocese, o cadáver dela “permaneceu incorrupto desde 1582”. Para a religião, trata-se de um corpo humano que não se decompõe após a morte.

O corpo de Santa Teresa estava em um caixão dentro de uma laje de mármore. Especialistas e religiosos fizeram a exumação no objetivo de estudar as relíquias do coração e dos membros da santa.

A última vez em que o corpo da freira foi revelado ocorreu em 1914. Desde então, conforme a diocese, nada em sua decomposição mudou.