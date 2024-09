Após debate, Jenilson critica polarização na disputa: ‘Querem mostrar que só tem dois candidatos’

O ex-deputado Jenilson Leite (PSB) criticou a polarização envolvendo apenas dois candidatos a prefeitura de Rio Branco: Tião Bocalom (PL) e Marcus Alexandre (MDB). A fala foi dita a imprensa logo após o primeiro debate dos candidatos, nesta segunda-feira (16), na TV Norte.

“A população vai se inteirar das outras candidaturas, porque estão querendo mostrar que só tem duas candidaturas nessas eleições e são candidaturas que estão prometendo questões que não fizeram lá atrás”, disse.

Durante o debate, Jenilson falou sobre a implementação de um centro que vai oferecer internet de qualidade para a população.

“Coloquei na minha proposta que vamos criar o Centro de Oportunidade Digital, para dar oportunidade à nossa juventude de aprender, saindo da condição aleatória de usar internet e direcionando sua atenção ao conhecimento”.

O médico ainda apresentou a proposta de criar a tarifa zero no transporte público para os estudantes da capital, além da modernização das consultas na Saúde, com a telemedicina.

“Nós estamos chegando e trazendo ideias, as nossas propostas nessa área da saúde, sobretudo”, completou.