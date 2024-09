Após ingerir cocaína e álcool, bebê de 1 ano é internada; veja o caso

Uma bebê de um ano foi internada na última segunda-feira (16/9), no Conjunto Hospitalar de Sorocaba, no interior de São Paulo, após ingerir cocaína e álcool.

Segundo boletim de ocorrência obtido pela TV Tem, a mãe da bebê disse em depoimento que fazia faxina na casa de uma amiga, na Vila Helena, quando percebeu que a filha tinha supostamente ingerido um líquido parecido com querosene. A criança foi levada à Unidade Pré-Hospitalar da zona norte de Sorocaba.

Depois, ela foi transferida ao CHS com um quadro de insuficiência respiratória aguda. Exame toxicológico confirmou a presença de cocaína e etanol no sangue da bebê, sem previsão de alta médica.

O registro policial diz que os funcionários do hospital procuraram a mãe para entender o que teria acontecido, mas ela já não estava no local. A bisavó, no entanto, disse que os pais da criança são usuários de drogas e estavam usando entorpecentes perto da filha no dia do ocorrido.

O Conselho Tutelar afirmou que a menina vai ser afastada da mãe e que está analisando sobre a família que vai ficar com a guarda da vítima.

A pequena foi encaminhada ao Instituto Médico Legal (IML), onde realizará mais exames. O caso está sendo investigado pela polícia da cidade e foi registrado como maus-tratos.