Após pouso difícil por conta da fumaça, Banda Limão com Mel chega ao Acre: ‘Um caos aqui’

A banda Limão com Mel, sucesso dos anos 90, desembarcou na manhã desta terça-feira (3) no aeroporto de Rio Branco, onde foi recebida por fãs ansiosos pelo show que acontecerá na Expoacre 2024. No entanto, a chegada ao estado foi marcada por dificuldades devido às queimadas que afetam a região.

O cantor Edson Caetano, ao falar sobre a aterrissagem, descreveu o cenário como um verdadeiro caos, evidenciando as dificuldades enfrentadas pela equipe durante o voo. Mesmo diante das adversidades, a banda se prepara para a tão esperada apresentação gratuita na arena de rodeio, um dos momentos mais aguardados da feira agropecuária deste ano.

Veja o desembarque do cantor: