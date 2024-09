Após racha, Agir diz que ex-presidente foi ‘comprado fiado por Petecão’; entenda a polêmica

O presidente estadual do Agir no Acre, Naudo Mesquita, disse nesta quarta-feira (18), durante coletiva de imprensa, que o ex-presidente municipal da sigla na capital, Gilmar Pistel, foi ‘comprado’ pelo senador Sérgio Petecão (PSD), que não teria cumprido com as promessas feitas aos candidatos do partido, principalmente envolvendo recursos e estrutura de campanha.

SAIBA MAIS: URGENTE: Agir rompe com Marcus Alexandre, presidente municipal é destituído e sigla decide apoiar Bocalom

Além disso, a Executiva Nacional aclamou um novo presidente do partido em Rio Branco, Francisco das Chagas. Em coletiva, ele também declarou que o senador ‘comprou os candidatos a vereador e a vice-prefeita, Marfisa Galvão fiado’ e agora não consegue ‘pagar’ pelos apoios.

“Ele não cumpriu com os acordos que fez diante o partidos e os candidatos. E na véspera das eleições, faltando 15 dias, vem com história de que não tem dinheiro, não tem recurso para tocar a campanha. E isso nos tivemos que tomar a decisão para salvar os candidatos”, disse.

No último mês, o Democracia Cristã, outro partido que fazia parte da coligação de Marcus Alexandre e Marfisa Galvão, também anunciou a saída da aliança para apoiar a reeleição de Tião Bocalom. Agora, com a chega das duas siglas [DC e Agir], a coligação ‘Produzir para Empregar’ tem 8 partidos e 156 candidatos em Rio Branco.